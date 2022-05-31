Попробовала мясо у подруги и попросила рецепт. Знала бы раньше, сделала бы больше

Запеченная свинина с гранатовыми зернами – это нечто бесподобное и очень вкусное. Такая закуска хороша как в горячем, так и в холодном виде, отлично сочетается с самыми разными гарнирами и салатами.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- свинина, 1 кг;
- лук и гранат по 1 шт;
- соль, смесь перцев, специи, ароматные травы;
- масло сливочное, 20 г.
Процесс приготовления
Мясо промываем и просушиваем бумажными полотенцами, режем в произвольном порядке, кусочками любой величины.
Заправляем кусочки мяса солью, смесью перцев, разными специями и ароматными травами, с которыми вы обычно маринуете мясо.
Лук берите крупный или несколько штук и режем кольцами.
Гранат разбираем на зерна.
Берем чистую полуторалитровую банку и укладываем все продукты слоями: мясо, лук и пересыпаем зернами граната.
Сверху кладем кусочек сливочного масла, закрываем фольгой.
Банку ставим в холодную духовку, включаем ее на 180 градусов и запекаем около 1.5 часа.
Когда закончится запекание, духовку не открываем, а оставляем на 5 минут, чтобы банка не лопнула от перепада температур. Затем откройте дверцу и оставьте так на 20 минут.
Такое мягкое, ароматное и нежное мясо, с оригинальной кислинкой граната, вы точно еще не пробовали. Так что готовьте с удовольствием.