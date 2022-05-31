Попробовала мясо у подруги и попросила рецепт. Знала бы раньше, сделала бы больше

Запеченная свинина с гранатовыми зернами – это нечто бесподобное и очень вкусное. Такая закуска хороша как в горячем, так и в холодном виде, отлично сочетается с самыми разными гарнирами и салатами.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

свинина, 1 кг;

лук и гранат по 1 шт;

соль, смесь перцев, специи, ароматные травы;

масло сливочное, 20 г.

Процесс приготовления

Мясо промываем и просушиваем бумажными полотенцами, режем в произвольном порядке, кусочками любой величины.

Заправляем кусочки мяса солью, смесью перцев, разными специями и ароматными травами, с которыми вы обычно маринуете мясо.

Лук берите крупный или несколько штук и режем кольцами.

Гранат разбираем на зерна.

Берем чистую полуторалитровую банку и укладываем все продукты слоями: мясо, лук и пересыпаем зернами граната.

Сверху кладем кусочек сливочного масла, закрываем фольгой.

Банку ставим в холодную духовку, включаем ее на 180 градусов и запекаем около 1.5 часа.

Когда закончится запекание, духовку не открываем, а оставляем на 5 минут, чтобы банка не лопнула от перепада температур. Затем откройте дверцу и оставьте так на 20 минут.

Такое мягкое, ароматное и нежное мясо, с оригинальной кислинкой граната, вы точно еще не пробовали. Так что готовьте с удовольствием.