Уникальное вокзальное тесто на пирожки. Хитрость в рассоле и картофельном отваре

Такие пирожки в советское время можно было купить в любом буфете, они нравились всем своей пышностью и мягкостью. Начинки были самые обычные, из картофеля, ливера, яблочного повидла. Но такие пирожки были хитами продаж в любых местах, даже на вокзалах. Поэтому и получили такое название.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мука, 700 г;

отвар картофеля и огуречный маринад по 200 мл;

масло растительное, 4 ст.л;

соль и сахар по 1 ч.л;

дрожжи, 7 г.

Процесс приготовления

Для начинки берите любые варианты, которые нравятся вашей семье, хоть сладкие, хоть соленые.

Отвар и рассол должны быть комнатной температуры. Смешиваем и добавляем соль и сахар дрожжи, вливаем растительное масло, перемешиваем.

Муку просеиваем и частями вводим в тесто. Может вам потребуется чуть больше муки, чем указано в рецепте. Но не переборщите, чтобы не сделать его очень тугим. Такое тесто будет плохо пропекаться и подниматься.

Накрываем тесто и оставляем в теплом месте на 1 – 1.5 часа.

Формируем пирожки, смазав руки и стол растительным маслом с разными начинками.

Обжариваем в сковороде на растительном масле с двух сторон до румяности на небольшом огне.

Пирожки будут мягкими, пышными, с пузырьками воздуха в корочке. Меняйте начинку и у вас всегда будут новые блюда.