В этом пироге тесто станет кремом и сам пирог будет пропитанным и сочным.
Пирог влажный, сочный и очень нежный
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
— яйца, 2 шт;
— соль щепотка;
— сахар, 50 г;
— ванильный сахар, 8 г;
— молоко, 100 г;
— масло сливочное растопленное, 30 г;
— разрыхлитель, 1 ч.л;
— мука, 70 г;
— яблоки, 2 шт;
— груши, 3шт.
Для приготовления крошки возьмите:
— мука, 40 г;
— сахар, 15г;
— масло сливочное, 20 г.
Взбиваем яйца с сахаром и ванилином до пышности, добавляем молоко, масло сливочное растопленное охлажденное и вымешиваем массу до однородности.
Просеиваем муку и всыпаем в массу с разрыхлителем.
Яблоки и груши очищаем, режем на кусочки или дольки, хорошо смешиваем их с тестом.
Форму застилаем пергаментом, выкладываем тесто.
Духовку разогреваем до 185 градусов и выпекаем 30 – 35 минут.
Для крошки соединяем все ингредиенты и хорошо перетираем руками, ставим в холодильник на 10 минут.
Вынимаем пирог, посыпаем сверху крошкой и запекаем его еще 20 минут, но смотрите по своей духовке – когда крошка станет румяной, это говорит о ее готовности.
Остужаем пирог в форме и потом вынимаем, удаляем пергамент.