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Пирог «Невидимка»

В этом пироге тесто станет кремом и сам пирог будет пропитанным и сочным.

Пирог влажный, сочный и очень нежный

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

— яйца, 2 шт;

— соль щепотка;

— сахар, 50 г;

— ванильный сахар, 8 г;

— молоко, 100 г;

— масло сливочное растопленное, 30 г;

— разрыхлитель, 1 ч.л;

— мука, 70 г;

— яблоки, 2 шт;

— груши, 3шт.

Для приготовления крошки возьмите:

— мука, 40 г;

— сахар, 15г;

— масло сливочное, 20 г.

Взбиваем яйца с сахаром и ванилином до пышности, добавляем молоко, масло сливочное растопленное охлажденное и вымешиваем массу до однородности.

Просеиваем муку и всыпаем в массу с разрыхлителем.

Яблоки и груши очищаем, режем на кусочки или дольки, хорошо смешиваем их с тестом.

Форму застилаем пергаментом, выкладываем тесто.

Духовку разогреваем до 185 градусов и выпекаем 30 – 35 минут.

Для крошки соединяем все ингредиенты и хорошо перетираем руками, ставим в холодильник на 10 минут.

Вынимаем пирог, посыпаем сверху крошкой и запекаем его еще 20 минут, но смотрите по своей духовке – когда крошка станет румяной, это говорит о ее готовности.

Остужаем пирог в форме и потом вынимаем, удаляем пергамент.

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