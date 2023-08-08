Готовится за 5 минут: без выпечки и муки. Лёгкий и нежный десерт с ягодами или фруктами

Десерты из желе менее популярные нежели торты и пирожные с нежным бисквитом. Вероятно, на данной статистике сказался тот факт, что классические десерты в виде тортов появились раньше.

Блюда из желе стали готовить примерно в XVIII веке. Тогда десерты были доступны лишь элите общества. Стояли десерты из желе дорого, так как натуральный продукт добывался сложно. Не все повара умели работать с желе.

Сейчас достать в магазинах желе — не проблема. Однако, о вкусных десертах из этого продукта знают не все.

Ингредиенты для желейного десерта:

Желатин — 30 г;

Холодная вода — 90 мл;

Творог — 350 г;

Сметана — 400 г;

Сахар — 180 г;

Ванильный сахар — 10 г;

Нектарин — 200 г;

Виноград кишмиш — 120 г.

Приготовление желейного десерта:

В чаше соединяем желатин с водой, растворяем и отправляем в холодильник до застывания. В отдельной миске смешиваем творог со сметаной, ванильным и классическим сахаром, взбиваем до однородности погружным блендером.

Глубокую форму 20х20 см застилаем пищевой пленкой. Нектарин избавляем от косточек и нарезаем на небольшие кусочки. Вместе с виноградом отправляем нектарин в творожную массу, перемешиваем.

Желатин растапливаем и выливаем в творожную массу с фруктами, перемешиваем. Выливаем массу в подготовленную форму, равномерно распределяем по поверхности.

Можно на верхушку массы выложить виноград и другие фрукты. Отправляем десерт в холодильник до застывания на 12 часов.

После застывания надо перевернуть тару и выложить на плоскую тарелку десерт, избавить от пленки.