Готовится за 5 минут: без выпечки и муки. Лёгкий и нежный десерт с ягодами или фруктами

Десерты из желе менее популярные нежели торты и пирожные с нежным бисквитом. Вероятно, на данной статистике сказался тот факт, что классические десерты в виде тортов появились раньше.
Блюда из желе стали готовить примерно в XVIII веке. Тогда десерты были доступны лишь элите общества. Стояли десерты из желе дорого, так как натуральный продукт добывался сложно. Не все повара умели работать с желе.
Сейчас достать в магазинах желе — не проблема. Однако, о вкусных десертах из этого продукта знают не все.
Ингредиенты для желейного десерта:
- Желатин — 30 г;
- Холодная вода — 90 мл;
- Творог — 350 г;
- Сметана — 400 г;
- Сахар — 180 г;
- Ванильный сахар — 10 г;
- Нектарин — 200 г;
- Виноград кишмиш — 120 г.
Приготовление желейного десерта:
В чаше соединяем желатин с водой, растворяем и отправляем в холодильник до застывания. В отдельной миске смешиваем творог со сметаной, ванильным и классическим сахаром, взбиваем до однородности погружным блендером.
Глубокую форму 20х20 см застилаем пищевой пленкой. Нектарин избавляем от косточек и нарезаем на небольшие кусочки. Вместе с виноградом отправляем нектарин в творожную массу, перемешиваем.
Желатин растапливаем и выливаем в творожную массу с фруктами, перемешиваем. Выливаем массу в подготовленную форму, равномерно распределяем по поверхности.
Можно на верхушку массы выложить виноград и другие фрукты. Отправляем десерт в холодильник до застывания на 12 часов.
После застывания надо перевернуть тару и выложить на плоскую тарелку десерт, избавить от пленки.
Кстати, помимо винограда и нектарина можно использовать другие фрукты и ягоды.