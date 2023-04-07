Готовлю много лет: вместо котлет для перекуса. Муж их просто обожает

Существует много разных видов котлет. Например, американские котлеты готовятся исключительно из мяса с луком, без добавления яиц и хлеба.

В культуре нашей страны к фаршу добавляют специи, яйца и мучные изделия. Как правило, такой способ приготовления актуален для столовых, так как там делается акцент на большом количестве продукта.

В Европе котлеты готовят из куска мяса, не перемалывая его в фарш. Французы едят это блюдо руками, используя косточку как столовый прибор.

В странах Востока к приготовлению мясных изделий относятся особенно креативно. Нам стоит поведать вам один из методов приготовления восточных котлет, похожих на люля кебаб.

Ингредиенты для восточных котлет:

фарш — 600 г;

вода — 2 ст. л.;

соль — 1,5 ч. л.;

яблочный уксус — 2 ст. л.;

сода — ½ ч. л.;

сахар — ½ ч. л.;

крахмал — 2 ч. л.;

укроп — пучок;

сметана — 2 ст. л.;

лук репчатый — шт.;

чеснок — 3 зубчика.

Приготовление восточных котлет:

В фарш нужно добавить ложку соли, соду, крахмал, сметану и измельченный чеснок. Компоненты тщательно перемешиваем и перекладываем в целлофановый пакет.

Завязываем пакет с мясной массой и отправляем в холодильник на 15 минут. Не забудьте предварительно отбить мясо вручную.

Луковицу нарезаем полукольцами, в чаше соединяем с солью и сахаром, яблочным уксусом и водой. Шинкуем мелко укроп, посыпаем луковую смесь, маринуем 15 минут.

В сковороде разогреваем растительное масло, формируем из фарша вытянутые тонкие котлеты. Выкладываем котлеты на сковороду, обжариваем с 4 сторон по паре минут.

Подавать данные котлеты нужно с маринованным луком, а также любым гарниром на выбор.

Обратите внимание, блюдо готовится без использования хлеба, панировочных сухарей и яиц!