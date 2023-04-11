Когда нет мяса и времени. Рецепт гениального супа за 25 минут

Супы являются важным блюдом во время обеда, от которого не стоит отказываться. Это жидкое яство легко усваивается в организме и улучшает пищеварение.

В большинстве кулинарных культур мира присутствуют супы. В жарких странах готовят холодные блюда, похожие на окрошку. В холодном климате приветствуется мясной наваристый горячий суп.

В Азии супы употребляют после основного приема пищи. В Европе кушают суп перед вторым, то есть главным блюдом.

Мы покажем, как можно сделать наваристый суп без мяса.

Ингредиенты для супа:

растительное масло — ст. л.;

соль — ч. л.;

сливочное масло — ст. л.;

яйца — шт.;

лук репчатый — шт.;

мука — ст. л.;

морковь — шт.;

твердый сыр — 30 г;

фарш — 300 г;

сметана — 2 ст. л.;

картофель — 4 шт.;

лавровый лист — шт.;

душистый перец — 3 горошины.

Приготовление супа:

В кастрюлю с толстым дном выливаем растительное масло, добавляем сливочное и подогреваем. В это время нарезаем маленькими кубиками луковицу, обжариваем в кастрюле до легкого золотистого оттенка.

Пока лук жарится, измельчаем на крупных зубчиках терки и отправляем к луку. Обжариваем овощи в течение 3-4 минут.

Мелко режем очищенный картофель, в овощную смесь выкладываем фарш. После того как фарш немного поджарится, можно наполнять кастрюлю кипятком.

В суп выкладываем картофель и варим до готовности. Пока суп варится, натираем мелко сыр, смешиваем с яйцом и мукой.

В суп выкладываем лавровый лист, горошины перца, сметану и соль, перемешиваем. В суп добавляем по чайной ложке сырной смеси, получаются клецки.

Варим суп в течение 10 минут, а затем даем немного настояться под крышкой.

Перед тем, как суп сварится, рекомендуем нарезать и добавить в него зеленый лук и укроп.

Получается ароматный наваристый и сытный суп с сырными клецками.