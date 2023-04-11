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Когда нет мяса и времени. Рецепт гениального супа за 25 минут

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Супы являются важным блюдом во время обеда, от которого не стоит отказываться. Это жидкое яство легко усваивается в организме и улучшает пищеварение.

В большинстве кулинарных культур мира присутствуют супы. В жарких странах готовят холодные блюда, похожие на окрошку. В холодном климате приветствуется мясной наваристый горячий суп.

В Азии супы употребляют после основного приема пищи. В Европе кушают суп перед вторым, то есть главным блюдом.

Мы покажем, как можно сделать наваристый суп без мяса.

Ингредиенты для супа:

  • растительное масло — ст. л.;
  • соль — ч. л.;
  • сливочное масло — ст. л.;
  • яйца — шт.;
  • лук репчатый — шт.;
  • мука — ст. л.;
  • морковь — шт.;
  • твердый сыр — 30 г;
  • фарш — 300 г;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • картофель — 4 шт.;
  • лавровый лист — шт.;
  • душистый перец — 3 горошины.

Приготовление супа:

В кастрюлю с толстым дном выливаем растительное масло, добавляем сливочное и подогреваем. В это время нарезаем маленькими кубиками луковицу, обжариваем в кастрюле до легкого золотистого оттенка.

Пока лук жарится, измельчаем на крупных зубчиках терки и отправляем к луку. Обжариваем овощи в течение 3-4 минут.

Мелко режем очищенный картофель, в овощную смесь выкладываем фарш. После того как фарш немного поджарится, можно наполнять кастрюлю кипятком.

В суп выкладываем картофель и варим до готовности. Пока суп варится, натираем мелко сыр, смешиваем с яйцом и мукой.

В суп выкладываем лавровый лист, горошины перца, сметану и соль, перемешиваем. В суп добавляем по чайной ложке сырной смеси, получаются клецки.

Варим суп в течение 10 минут, а затем даем немного настояться под крышкой.

Перед тем, как суп сварится, рекомендуем нарезать и добавить в него зеленый лук и укроп.

Получается ароматный наваристый и сытный суп с сырными клецками.

Виктор Ерофеев

Работаю редактором с 2010 года. Высшее образование, НГУ. В сетевом журнале «Клуб Женские секреты» с 2015 года. Мои любимые рубрики это «Рецепты», «Кулинария», «Полезные советы». Если ты в поиске вкусного и простого рецепта, то редактор «Клуб Женские секреты» — твой самый лучший проводник в мир кулинарных новинок и оригинальных блюд.

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