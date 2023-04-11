Когда нет мяса и времени. Рецепт гениального супа за 25 минут

Супы являются важным блюдом во время обеда, от которого не стоит отказываться. Это жидкое яство легко усваивается в организме и улучшает пищеварение.
В большинстве кулинарных культур мира присутствуют супы. В жарких странах готовят холодные блюда, похожие на окрошку. В холодном климате приветствуется мясной наваристый горячий суп.
В Азии супы употребляют после основного приема пищи. В Европе кушают суп перед вторым, то есть главным блюдом.
Мы покажем, как можно сделать наваристый суп без мяса.
Ингредиенты для супа:
- растительное масло — ст. л.;
- соль — ч. л.;
- сливочное масло — ст. л.;
- яйца — шт.;
- лук репчатый — шт.;
- мука — ст. л.;
- морковь — шт.;
- твердый сыр — 30 г;
- фарш — 300 г;
- сметана — 2 ст. л.;
- картофель — 4 шт.;
- лавровый лист — шт.;
- душистый перец — 3 горошины.
Приготовление супа:
В кастрюлю с толстым дном выливаем растительное масло, добавляем сливочное и подогреваем. В это время нарезаем маленькими кубиками луковицу, обжариваем в кастрюле до легкого золотистого оттенка.
Пока лук жарится, измельчаем на крупных зубчиках терки и отправляем к луку. Обжариваем овощи в течение 3-4 минут.
Мелко режем очищенный картофель, в овощную смесь выкладываем фарш. После того как фарш немного поджарится, можно наполнять кастрюлю кипятком.
В суп выкладываем картофель и варим до готовности. Пока суп варится, натираем мелко сыр, смешиваем с яйцом и мукой.
В суп выкладываем лавровый лист, горошины перца, сметану и соль, перемешиваем. В суп добавляем по чайной ложке сырной смеси, получаются клецки.
Варим суп в течение 10 минут, а затем даем немного настояться под крышкой.
Перед тем, как суп сварится, рекомендуем нарезать и добавить в него зеленый лук и укроп.
Получается ароматный наваристый и сытный суп с сырными клецками.