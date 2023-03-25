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Как приготовить пышный омлет без духовки и сковороды. Простой рецепт — получится у каждого

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Нельзя знать, когда точно появился омлет. Дело в том, что разные народы утверждают, что именно они стали впервые выпекать яичную смесь в печи. Однако, археологических подтверждений или старинных рецептов найти не удается.

Несмотря на вечные споры из-за приверженности блюд к той или иной кухне, стоит заметить, что омлет — гениальный завтрак. Это сытная белковая еда, которая делается быстро. Омлеты подают в детских садах на завтрак, что говорит про безопасность этого вида яичницы для малышей. Понимая все преимущества омлета перед другими кушаньями для утреннего приема пищи, стоит внести его в постоянный рацион.

Мы готовы рассказать вам, как сделать домашнюю пышную яичницу без духовки.

Ингредиенты для пышной яичницы:

  • яйца — 4 шт.;
  • соль — щепотка;
  • молоко — 200 мл;
  • сливочное масло — 30 г.

Приготовление пышной яичницы:

В миску разбиваем яйца, высыпаем соль и выливаем молоко. Взбиваем ингредиенты до однородности. Переливаем массу в стеклянную тару подходящего размера.

В кастрюлю наливаем небольшое количество воды. Ставим стеклянную тару с яичной массой в кастрюлю. Разогреваем воду в кастрюле, в яичную смесь добавляем сливочное масло.

Накрываем кастрюлю с яичной смесью крышкой. На среднем огне доводим омлет до готовности — 15 минут.

Из стеклянной емкости омлет достанется легко.

Режется пышное блюдо очень легко, на вкус не отличить от приготовленного в духовке завтрака.

Виктор Ерофеев

Работаю редактором с 2010 года. Высшее образование, НГУ. В сетевом журнале «Клуб Женские секреты» с 2015 года. Мои любимые рубрики это «Рецепты», «Кулинария», «Полезные советы». Если ты в поиске вкусного и простого рецепта, то редактор «Клуб Женские секреты» — твой самый лучший проводник в мир кулинарных новинок и оригинальных блюд.

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