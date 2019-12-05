Блюда из языка, всегда пользуются популярностью.
Предлагаем вам простой праздничный вариант с языком и грибами.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
— язык говяжий отварной, 1 кг;
— грибы шампиньоны, 300 г;
— сыр твердый, 100 г;
— чернослив, 50 г;
— орехи грецкие, 50 г;
— майонез, 2 ст.л;
— чеснок, 2 зубчика;
— масло сливочное, 20 г;
— соль, перец и зелень по вкусу.
Процесс приготовления
Промываем язык, замачиваем на 30 минут холодной водой, потом варим в течение 2 – 4 часов в воде со специями.
Опускаем в холодную воду и снимаем кожуру.
Грибы мелко режем.
Разогреваем сливочное масло и обжариваем грибы до румяности. Остужаем.
Чернослив заливаем на несколько минут кипятком. Режем мелким кусочком.
Смешиваем чернослив с грибами, измельченным чесноком, рубленым укропом, измельченными орехами, майонезом, солью и перцем по вкусу.
Язык режем тонкими ломтиками, красиво выкладываем на блюдо, сверху кладем начинку и посыпаем ее тертым твердым сыром. Украшаем зеленью.