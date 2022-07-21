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Десерт к чаю за 5 минут. Ароматный и нежный кекс на кефире: без миксера

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Кекс получается пышным, с очень мягкой и приятной текстурой, ароматный и нежный. Самое простое и бюджетное тесто на кефире.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • яйца, 2 шт;
  • сахар, 120 г;
  • ванилин или цедра лимона, корица;
  • соль щепотка;
  • масло сливочное растопленное, 30 г;
  • кефир, 250 мл;
  • мука, 320 г;
  • разрыхлитель, 1 ч.л;
  • изюм или другие сухофрукты, 100 г

Процесс приготовления

Яйца с солью и сахаром хорошо растираем венчиком. Для аромата добавляйте ванилин или цедру или корицу.

Вливаем растопленное сливочное масло и кефир, перемешиваем.

Совет: продукты должны быть комнатной температуры, чтобы текстура теста после выпекания была однородной и пышной.

Муку просеиваем и соединяем с разрыхлителем, высыпаем частями в массу и хорошо вымешиваем до полной однородности.

Всыпаем изюм или другие сухофрукты по вкусу, перемешиваем.

Форму для выпекания кексов застилаем пергаментом и выкладываем тесто.

Выпекаем при 170 градусах около 30 – 40 минут, готовность проверяйте шпажкой.

Остывший кекс посыпаем сахарной пудрой.

Когда вы попробуете такой кекс, вы согласитесь со мной, что это просто идеальный рецепт, самый простой, бюджетный и очень вкусный.

Виктор Ерофеев

Работаю редактором с 2010 года. Высшее образование, НГУ. В сетевом журнале «Клуб Женские секреты» с 2015 года. Мои любимые рубрики это «Рецепты», «Кулинария», «Полезные советы». Если ты в поиске вкусного и простого рецепта, то редактор «Клуб Женские секреты» — твой самый лучший проводник в мир кулинарных новинок и оригинальных блюд.

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