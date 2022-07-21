Десерт к чаю за 5 минут. Ароматный и нежный кекс на кефире: без миксера

Кекс получается пышным, с очень мягкой и приятной текстурой, ароматный и нежный. Самое простое и бюджетное тесто на кефире.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 2 шт;
- сахар, 120 г;
- ванилин или цедра лимона, корица;
- соль щепотка;
- масло сливочное растопленное, 30 г;
- кефир, 250 мл;
- мука, 320 г;
- разрыхлитель, 1 ч.л;
- изюм или другие сухофрукты, 100 г
Процесс приготовления
Яйца с солью и сахаром хорошо растираем венчиком. Для аромата добавляйте ванилин или цедру или корицу.
Вливаем растопленное сливочное масло и кефир, перемешиваем.
Совет: продукты должны быть комнатной температуры, чтобы текстура теста после выпекания была однородной и пышной.
Муку просеиваем и соединяем с разрыхлителем, высыпаем частями в массу и хорошо вымешиваем до полной однородности.
Всыпаем изюм или другие сухофрукты по вкусу, перемешиваем.
Форму для выпекания кексов застилаем пергаментом и выкладываем тесто.
Выпекаем при 170 градусах около 30 – 40 минут, готовность проверяйте шпажкой.
Остывший кекс посыпаем сахарной пудрой.
Когда вы попробуете такой кекс, вы согласитесь со мной, что это просто идеальный рецепт, самый простой, бюджетный и очень вкусный.