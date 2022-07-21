Десерт к чаю за 5 минут. Ароматный и нежный кекс на кефире: без миксера

Кекс получается пышным, с очень мягкой и приятной текстурой, ароматный и нежный. Самое простое и бюджетное тесто на кефире.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 2 шт;

сахар, 120 г;

ванилин или цедра лимона, корица;

соль щепотка;

масло сливочное растопленное, 30 г;

кефир, 250 мл;

мука, 320 г;

разрыхлитель, 1 ч.л;

изюм или другие сухофрукты, 100 г

Процесс приготовления

Яйца с солью и сахаром хорошо растираем венчиком. Для аромата добавляйте ванилин или цедру или корицу.

Вливаем растопленное сливочное масло и кефир, перемешиваем.

Совет: продукты должны быть комнатной температуры, чтобы текстура теста после выпекания была однородной и пышной.

Муку просеиваем и соединяем с разрыхлителем, высыпаем частями в массу и хорошо вымешиваем до полной однородности.

Всыпаем изюм или другие сухофрукты по вкусу, перемешиваем.

Форму для выпекания кексов застилаем пергаментом и выкладываем тесто.

Выпекаем при 170 градусах около 30 – 40 минут, готовность проверяйте шпажкой.

Остывший кекс посыпаем сахарной пудрой.

Когда вы попробуете такой кекс, вы согласитесь со мной, что это просто идеальный рецепт, самый простой, бюджетный и очень вкусный.