Капуста вкуснее мяса. Ленивые пирожки с капустой: очень быстро и вкусно

Капустные оладьи — это простое и вкусное блюдо, которое может стать отличным выбором для завтрака, перекуса или даже ужина. Они представляют собой небольшие лепёшки из теста с добавлением мелко нашинкованной капусты.
Капустные оладьи популярны во многих странах мира. Их готовят по-разному: кто-то предпочитает более пышные оладьи на кефире, а кто-то любит тонкие кружевные блинчики на сметане.
В любом случае, это блюдо получается нежным, ароматным и очень аппетитным.
Приготовим вкусные капустные оладьи
Ингредиенты:
- капуста — 350 г;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- соль — 2 щепотки;
- черный перец — щепотка;
- яйца — 2 шт.;
- кефир — 400 г;
- сода — ½ ч.л.;
- мука — 400 г.
Приготовление капустных оладий:
Шинкуем капусту, нарезаем мелко лук, натираем на крупной терке морковь. В сковороде на растительном масле пару минут обжариваем лук, добавляем морковь.
Обжариваем 2 минуты лук и морковь, добавляем капусту, солим и перчим, обжариваем 3-4 минуты. Далее накрываем сковороду крышкой и тушим начинку 10 минут.
В отдельную тару разбиваем яйца, солим и взбиваем. Высыпаем соду в кефир, ожидаем реакцию. Смешиваем яичную массу с кефиром, высыпаем частями муку, замешиваем тесто.
Соединяем тесто с начинкой, перемешиваем. В сковороде на растительном масле обжариваем небольшие порции теста с обеих сторон до золотистого цвета.
Получаются мягкие ароматные капустные оладьи. Они станут хорошим вариантом для завтрака.