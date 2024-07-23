Капуста вкуснее мяса. Ленивые пирожки с капустой: очень быстро и вкусно

Капустные оладьи — это простое и вкусное блюдо, которое может стать отличным выбором для завтрака, перекуса или даже ужина. Они представляют собой небольшие лепёшки из теста с добавлением мелко нашинкованной капусты.

Капустные оладьи популярны во многих странах мира. Их готовят по-разному: кто-то предпочитает более пышные оладьи на кефире, а кто-то любит тонкие кружевные блинчики на сметане.

В любом случае, это блюдо получается нежным, ароматным и очень аппетитным.

Приготовим вкусные капустные оладьи

Ингредиенты:

капуста — 350 г;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

соль — 2 щепотки;

черный перец — щепотка;

яйца — 2 шт.;

кефир — 400 г;

сода — ½ ч.л.;

мука — 400 г.

Приготовление капустных оладий:

Шинкуем капусту, нарезаем мелко лук, натираем на крупной терке морковь. В сковороде на растительном масле пару минут обжариваем лук, добавляем морковь.

Обжариваем 2 минуты лук и морковь, добавляем капусту, солим и перчим, обжариваем 3-4 минуты. Далее накрываем сковороду крышкой и тушим начинку 10 минут.

В отдельную тару разбиваем яйца, солим и взбиваем. Высыпаем соду в кефир, ожидаем реакцию. Смешиваем яичную массу с кефиром, высыпаем частями муку, замешиваем тесто.

Соединяем тесто с начинкой, перемешиваем. В сковороде на растительном масле обжариваем небольшие порции теста с обеих сторон до золотистого цвета.