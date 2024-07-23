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Капуста вкуснее мяса. Ленивые пирожки с капустой: очень быстро и вкусно

Разное
Время чтения 2 мин.Опубликовано Обновлено

Капустные оладьи — это простое и вкусное блюдо, которое может стать отличным выбором для завтрака, перекуса или даже ужина. Они представляют собой небольшие лепёшки из теста с добавлением мелко нашинкованной капусты.

Капустные оладьи популярны во многих странах мира. Их готовят по-разному: кто-то предпочитает более пышные оладьи на кефире, а кто-то любит тонкие кружевные блинчики на сметане.

В любом случае, это блюдо получается нежным, ароматным и очень аппетитным.

Приготовим вкусные капустные оладьи

Ингредиенты:

  • капуста — 350 г;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • соль — 2 щепотки;
  • черный перец — щепотка;
  • яйца — 2 шт.;
  • кефир — 400 г;
  • сода — ½ ч.л.;
  • мука — 400 г.

Приготовление капустных оладий:

Шинкуем капусту, нарезаем мелко лук, натираем на крупной терке морковь. В сковороде на растительном масле пару минут обжариваем лук, добавляем морковь.

Обжариваем 2 минуты лук и морковь, добавляем капусту, солим и перчим, обжариваем 3-4 минуты. Далее накрываем сковороду крышкой и тушим начинку 10 минут.

В отдельную тару разбиваем яйца, солим и взбиваем. Высыпаем соду в кефир, ожидаем реакцию. Смешиваем яичную массу с кефиром, высыпаем частями муку, замешиваем тесто.

Соединяем тесто с начинкой, перемешиваем. В сковороде на растительном масле обжариваем небольшие порции теста с обеих сторон до золотистого цвета.

Капуста вкуснее мяса. Ленивые пирожки с капустой: очень быстро и вкусно

Получаются мягкие ароматные капустные оладьи. Они станут хорошим вариантом для завтрака.

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Виктор Ерофеев

Работаю редактором с 2010 года. Высшее образование, НГУ. В сетевом журнале «Клуб Женские секреты» с 2015 года. Мои любимые рубрики это «Рецепты», «Кулинария», «Полезные советы». Если ты в поиске вкусного и простого рецепта, то журнал «Клуб Женские секреты» — твой самый лучший проводник в мир кулинарных новинок и оригинальных блюд.
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