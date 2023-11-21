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Вкуснее, чем торт. Бесподобный яблочный пирог: нежный и мягкий

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Яблочные пироги были актуальны с древних времен. До нас дошли лишь самые вкусные рецепты выпечки. Другие рецепты, которые не прошли проверку временем, остались лишь в старинных кулинарных книгах.

Дело в том, что вкусовые предпочтения современного человека изменились. Пироги с яблоками в Средние века были не такими сладкими и создавались отнюдь из муки, которую не просеивали должным образом.

По этой причине в пирогах древности можно было встретить различный мусор — песчинки в тесте, червей в яблоках.

Сейчас к готовке выпечки другие требования, более жесткие. Лучшим решением будет вовсе приготовить яблочный бисквит самостоятельно.

Ингредиенты для яблочного бисквита:

  • мука — 140 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • масло сливочное — 100 г;
  • молоко топленое — 70 г;
  • кокосовая стружка — 40 г;
  • разрыхлитель — 2 ч.л.;
  • соль — щепотка;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • яблоки — 2 шт.;
  • сметана — 100 г.

Приготовление яблочного бисквита:

В миску выкладываем сливочное масло, высыпаем к нему соль, ванильный сахар и 80 грамм обычного сахара, взбиваем компоненты до растворения песчинок миксером. Постепенно по одному вводим в сливочную массу яйца, взбиваем.

Высыпаем в смесь ½ часть муки, добавляем разрыхлитель и замешиваем тесто. В тесто вливаем топленое молоко, просеиваем оставшуюся часть муки.

Высыпаем в тесто кокосовую стружку, замешиваем бисквитное тесто. Нарезаем яблоки тонкими дольками, удаляем семенные коробочки.

Выкладываем тесто в форму для выпечки, втыкаем в верхушку теста яблочные дольки.

Поливаем яблочные дольки сметаной, посыпаем остатками сахара.

Выпекаем бисквит при 180 градусах 40 минут.

Изюминка этого рецепта — это сметана, так что ее нельзя убирать из приготовления. Получается пышный пирог с яблоками, который готовится за 10 минут, выпекается за 40 минут.

Виктор Ерофеев

Работаю редактором с 2010 года. Высшее образование, НГУ. В сетевом журнале «Клуб Женские секреты» с 2015 года. Мои любимые рубрики это «Рецепты», «Кулинария», «Полезные советы». Если ты в поиске вкусного и простого рецепта, то редактор «Клуб Женские секреты» — твой самый лучший проводник в мир кулинарных новинок и оригинальных блюд.

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