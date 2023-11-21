Вкуснее, чем торт. Бесподобный яблочный пирог: нежный и мягкий

Яблочные пироги были актуальны с древних времен. До нас дошли лишь самые вкусные рецепты выпечки. Другие рецепты, которые не прошли проверку временем, остались лишь в старинных кулинарных книгах.
Дело в том, что вкусовые предпочтения современного человека изменились. Пироги с яблоками в Средние века были не такими сладкими и создавались отнюдь из муки, которую не просеивали должным образом.
По этой причине в пирогах древности можно было встретить различный мусор — песчинки в тесте, червей в яблоках.
Сейчас к готовке выпечки другие требования, более жесткие. Лучшим решением будет вовсе приготовить яблочный бисквит самостоятельно.
Ингредиенты для яблочного бисквита:
- мука — 140 г;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 100 г;
- масло сливочное — 100 г;
- молоко топленое — 70 г;
- кокосовая стружка — 40 г;
- разрыхлитель — 2 ч.л.;
- соль — щепотка;
- ванильный сахар — 10 г;
- яблоки — 2 шт.;
- сметана — 100 г.
Приготовление яблочного бисквита:
В миску выкладываем сливочное масло, высыпаем к нему соль, ванильный сахар и 80 грамм обычного сахара, взбиваем компоненты до растворения песчинок миксером. Постепенно по одному вводим в сливочную массу яйца, взбиваем.
Высыпаем в смесь ½ часть муки, добавляем разрыхлитель и замешиваем тесто. В тесто вливаем топленое молоко, просеиваем оставшуюся часть муки.
Высыпаем в тесто кокосовую стружку, замешиваем бисквитное тесто. Нарезаем яблоки тонкими дольками, удаляем семенные коробочки.
Выкладываем тесто в форму для выпечки, втыкаем в верхушку теста яблочные дольки.
Поливаем яблочные дольки сметаной, посыпаем остатками сахара.
Выпекаем бисквит при 180 градусах 40 минут.
Изюминка этого рецепта — это сметана, так что ее нельзя убирать из приготовления. Получается пышный пирог с яблоками, который готовится за 10 минут, выпекается за 40 минут.